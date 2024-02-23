В МИД Туркменистана состоялись переговоры с региональным директором Международной организации труда

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с помощником генерального директора, региональным директором Международной организации труда (МОТ) для Европы и Центральной Азии Беатой Андрес.

В ходе беседы стороны отметили заметную активизацию сотрудничества между Туркменистаном и МОТ, а также рассмотрели ближайшие планы по расширению этого сотрудничества в 2024 году. Особое внимание было уделено вопросам укрепления правовой базы Туркменистана путем присоединения к конвенциям МОТ, повышения потенциала национальных специалистов, обеспечения постоянного диалога между социальными партнерами и подготовки к предстоящим мероприятиям с участием МОТ, в частности, к Международной конференции труда. Кроме того, стороны обсудили предложение туркменской стороны в делегировании представителя МОТ в Ашхабад для координации работы и регулярного диалога с правительством Туркменистана.

В заключение Беата Андрес поблагодарила туркменскую сторону за плодотворный визит делегации МОТ, позволяющий использовать рекомендации организации для совершенствования и регулирования рынка труда в Туркменистане.

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