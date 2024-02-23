Парламентская делегация Туркменистана встретилась в Японии с туркменскими студентами

В рамках рабочего визита в Японию делегация Меджлиса (парламента) Туркменистана во главе со спикером Дуньягозель Гулмановой встретились в Токио с туркменскими студентами, обучающимися в японских вузах.

В ходе встречи были обсуждены идея и актуальность девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а также условия, созданные развития для молодежи в Туркменистане. В выступлениях, прозвучавших в ходе беседы, говорилось о возможностях для получения качественного образования, льготах, созданных для того, чтобы молодежь могла работать и иметь достойные условия жизни в соответствии с нормами, включенными в новую редакцию закона Туркменистана о государственной молодежной политике.

В ходе встречи также состоялась презентация книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

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