Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с вице-президентом, заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, министром по делам аппарата президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, прибывшим в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества, демонстрирующего позитивную динамику. При этом отмечалось, что особую роль в укреплении туркменско-эмиратских отношений играют контакты на высшем уровне. В этой связи было подчеркнуто, что регулярные встречи и переговоры дают возможность для определения актуальных векторов сотрудничества на долгосрочную перспективу, выработки совместных шагов для реализации достигнутых договорённостей.

Стороны также отметили, что неотъемлемой составляющей туркменско-эмиратских отношений выступает гуманитарная сфера. Взаимодействие по линии науки, образования, культуры и спорта, а также проведение совместных мероприятий в этих сферах является важным фактором сближения двух народов.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения будут и впредь активно развиваться на общее благо.

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