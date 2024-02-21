Замглавы МИД Туркменистана встретилась с директором журнала «The Investor»

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел страны Мяхри Бяшимовой с Леандро Словински, директором редакции международного журнала «The Investor», издаваемого французской консалтинговой компанией «Beyond Investments Group».

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и журналом «The Investor» в издательской и информационной сферах. В частности, Леонардо Словински выразил заинтересованность в исследовании торгово-экономического потенциала Туркменистана для более широкого представления страны в международном информационном пространстве. В этой связи стороны рассмотрели возможности издания специального выпуска журнала о Туркменистане.

В рамках нынешнего визита директора редакции журнала «The Investor» в Туркменистан он проведет ряд встреч в министерствах и ведомствах страны. «The Investor» – издание, известное в мире бизнеса, специализирующееся на предоставлении актуальной информации о развивающихся рынках.

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