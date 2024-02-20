На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 21 сделка на 44 миллиона 563 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана, Узбекистана и Афганистана закупили полипропилен, гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ и базовое масло, произведённые на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Киргизии были реализованы суровая ткань, хлопчатобумажная пряжа и хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», техническую серную кислоту (госконцерна «Туркменхимия»), флоатное листовое стекло, а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 220 миллионов 162 тысячи манатов.

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