Президент Туркменистана наградил группу ветеранов туркменской дипломатической службы

Президент Сердар Бердымухамедов наградил группу ветеранов туркменской дипломатической службы знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана».

Согласно президентскому указу, ветераны-дипломаты награждены за большие успехи в деле укрепления государственной независимости и нейтралитета страны, реализации внешнеполитического курса, защиты государственных интересов Туркменистана, подготовки молодых специалистов, добросовестную и образцовую работу в дипломатической службе на протяжении многих лет, а также по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана.

Знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана» награждены: преподаватель Института международных отношений МИД Туркменистана Сапар Бердиниязов, ветеран дипломатической службы Туркменистана Аман-Гелди Байрамов, ветеран дипломатической службы Туркменистана Владимир Кадыров, преподаватель кафедры международных отношений и дипломатии Института международных отношений МИД Туркменистана Какаджан Моммадов, советник Посольства Туркменистана в Российской Федерации (г. Москва) Сердар Дурдыев и Солтан Пирмухаммедов (посмертно).

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