В Ашхабаде состоялась международная конференция в честь Дня дипломатических работников Туркменистана

В конференц-зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Концепция мира Махтумкули Фраги и дипломатия нейтрального Туркменистана». В работе форума приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, преподаватели и студенты вузов Ашхабада, а также представители общественных организаций страны и СМИ.

Выступая на конференции, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что концептуальные основы туркменской внешней политики можно охарактеризовать как проявление высоких идеалов, которые проповедовал Махтумкули Фраги. По словам министра, философская часть творчества Махтумкули, голос в защиту мира, справедливости, гуманизма, дружбы, патриотизма, открытости и уважения ко всем народам – все это вошло в генетический код туркмен. В данном контексте внешняя политика Туркменистана является продолжением идей Махтумкули и его представлений о мире, роли в нем туркменского народа.

После конференции состоялся праздничный концерт с участием представителей студенческой молодежи. Также по случаю профессионального праздника наставники-дипломаты были награждены знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана», а молодым специалистам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана вручили соответствующие дипломы МИД Туркменистана за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии государства.

Наряду с этим участники праздника посетили Музей национальной дипломатии, в рамках которого они ознакомились с историей и актуальными направлениями туркменской дипломатии. В тот же день в здании МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двусторонних документов между министерствами и ведомствами страны и представительствами ООН, аккредитованными в Ашхабаде.

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