В столице Туркменистана открыли cпециализированный учебный центр «Дипломатический протокол»

В Ашхабаде в рамках праздничных мероприятий в честь Дня дипломатических работников Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия специализированного учебного центра «Дипломатический протокол».

Центр открыт на базе Института международных отношений МИД Туркменистана. Символическую ленту перерезал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в присутствии глав зарубежных дипломатических миссий и представительств международных организаций, а также ветеранов туркменской дипломатической службы.

Как сказал на церемонии открытия глава туркменского внешнеполитического ведомства, целью данного центра является изучение основных протокольных, дипломатических мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике. По его словам, руководство страны уделяет большое внимание успешному интегрированию Туркменистана в глобальную мировую систему международных связей через дипломатию, в том числе ту ее часть, связанную с умением представлять свою страну, принимать у себя в стране крупные международные встречи, организовывать и проводить их на высоком уровне.

В этой связи руководитель МИД поблагодарил всех послов и глав представительств международных организаций за то, что они на протяжении многих лет вносят свою лепту в развитие этого вида дипломатической деятельности, направляя молодых туркменских дипломатов в различные страны для получения новых знаний и навыков.

После открытия учебного центра «Дипломатический протокол» участники церемонии осмотрели организованную в фойе института выставку, посвященную Дню дипломатических работников Туркменистана, которую гостям представили студенты вуза.

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