Туркменистан запустили авиарейсы в Малайзию и Саудовскую Аравию

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» запустила два новых авиарейса – в Малайзию и Саудовскую Аравию.

Первый рейс Ашхабад – Куала-Лумпур совершил посадку в аэропорту малайзийской столицы. Как сообщается на сайте «Туркменских авиалиний», регулярные рейсы по направлению Ашхабад – Куала-Лумпур будут выполняться два раза в неделю самолетами Boeing 777-200LR/777-300ER вместимостью 289 и 368 мест соответственно. Продолжительность полета составляет 8 часов 10 минут.

Кроме того, туркменский национальный авиаперевозчик запустил прямой рейс из Ашхабада в Джидду. Первый рейс Ашхабад – Джидда осуществил самолет Boeing 777-200LR. Продолжительность перелета по данному маршруту составила 4 часа. Рейсы в портовый город в Саудовской Аравии будут выполняться два раза в неделю – по средам и пятницам.

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