Рост ВВП Туркменистана за первый месяц 2024 года составил 6,3 процента

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за январь 2024 года составил 6,3 процента. С отчетом о макроэкономических показателях за первый месяц текущего года на заседании правительства выступил вице-премьер по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов.

Он отметил, что в результате реализации комплексных мер в январе был обеспечен стабильный темп роста ВВП, который составил 6,3 процента, а объём произведенной продукции в сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 8,2 процента. Вице-премьер подчеркнул, что за первый месяц текущего года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 10,6 процента, доходная часть государственного бюджета исполнена на 104,8 процента, а расходная – на 97,1 процента. Также, по словам вице-премьера, размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2023 года возросли на 10 процентов, своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов привлек внимание членов правительства к важности выполнения задач, определенных на 2024 год в Программе социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы. Глава государства также подчеркнул необходимость принятия мер для поддержания высоких темпов роста ВВП и слаженного развития отраслей.

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