Президент Туркменистана поздравил дипломатов с Днем дипломатических работников страны

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил дипломатов Туркменистана с Днем дипломатических работников страны, который отмечается 18 февраля.

Глава государства отметил в своем поздравительном послании, что учреждение нового профессионального праздника в 2009 году стало знаменательным событием, которое продемонстрировало открытость и готовность Туркменистана к сотрудничеству, подтвердило признание дипломатии как наиболее ценного инструмента в продвижении и отстаивании национальных интересов на международной арене.

По словам президента, за минувшие годы укрепился административный и кадровый состав туркменской дипломатии, накоплены солидный опыт и знания, усовершенствованы методы и навыки работы в этой области.

«Сегодня дипслужба как атрибут государственного аппарата выполняет стратегические функции по обеспечению мира и безопасности в стране, выработке благоприятных условий для внутреннего развития, поддержания атмосферы дружбы и добрососедства, межгосударственного партнёрства», – подчеркнул глава Туркменистана.

Он также отметил, что в формировании и укреплении дипломатической службы Туркменистана, раскрытии ее потенциала, расширении географии и направлений деятельности, бесспорно, есть большие заслуги национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Сегодня мы в полной мере можем утверждать, что внешняя политика и дипломатия Туркменистана играют важную роль на международной арене, оказывают позитивное влияние на формирование современной повестки дня, пользуются признанием наших партнеров. Подтверждением тому является единогласная поддержка 25 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированных нашей страной», – подчеркнул президент Сердар Бердымухамедов.

Он пожелал дипломатам страны крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов.

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