Состоялась первая встреча спикеров парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета

Меджлис (парламент) Туркменистана провел в гибридном формате первую встречу руководителей парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета «Роль парламентского сотрудничества в укреплении мира и диалога».

На встрече было отмечено, что парламентская дипломатия Туркменистана осуществляется в соответствии с правовым статусом нейтралитета и реализуется путем налаживания двусторонних и многосторонних отношений с парламентами зарубежных стран, участия в работе международных парламентских организаций и создания межпарламентских групп дружбы.

В ходе встречи были заслушаны видеообращения руководителей парламентов ряда зарубежных стран. В выступлениях спикеров была отмечена востребованность в современном мире деятельности Группы друзей нейтралитета «Роль парламентского сотрудничества в укреплении мира и диалога». Также было подчеркнуто, что главная особенность и основная сила парламентской дипломатии заключается в том, что она создает возможности для диалога между непосредственными представителями граждан, которыми и являются парламентарии. Это позволяет подробно обсуждать важные и насущные для людей темы, искать новые точки соприкосновения и предлагать такие инициативы, которые будут реально востребованы и поддержаны гражданами разных стран.

Результаты работы первой встречи руководителей парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета «Роль парламентского сотрудничества в укреплении мира и диалога» нашли свое отражение в принятом итоговом документе.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития служит площадкой для развития под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по вопросам практического применения принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, решении гуманитарных вопросов. Сегодня к Группе друзей нейтралитета присоединились более 20 стран.

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