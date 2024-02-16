В МИД Туркменистана обсудили вопросы партнерства в области устойчивой энергетики

Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с директором отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дарио Лигути, прибывшим в Ашхабад с визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области «зеленой» энергии, устойчивой энергетики и снижения выбросов метана. Также были рассмотрены итоги состоявшейся накануне в Ашхабаде встречи «Прямой разговор: синергия между возобновляемыми источниками энергии и природным газом в Туркменистане».

Замглавы МИД Туркменистана заявила о приверженности Ашхабада решению проблем изменения климата путем присоединения к Глобальному метановому обязательству. В этой связи стороны обсудили вопросы проведения глобального форума по метану, который состоится в Женеве в марте 2024 года, и круглого стола для обсуждения мер по снижению выбросов метана в Центральной Азии.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы взаимодействия в части экспертной поддержки ЕЭК ООН в области использования солнечной и ветровой энергии в Туркменистане.

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