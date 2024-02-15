|15.02.24 08:31
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Туркменистан принял участие во встрече спецпредставителей стран Центральной Азии и ЕС по Афганистану
Делегация Туркменистана во главе с замглавы МИД страны Ахмедом Гурбановым приняла участие в пятой встрече специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану в Бишкеке.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о работе в сфере обеспечения безопасности в Афганистане, а также о текущей ситуации в социально-экономической и гуманитарной сферах страны. Участники встречи отметили успешное проведение четвертой встречи данного формата в Ашхабаде 25-26 мая 2023 года. На полях встречи в Бишкеке делегация Туркменистана также провела переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном.
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