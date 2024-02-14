Туркменистан принял участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым в ходе рабочего визита в ОАЭ приняла участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае.

В ходе своего выступления на сессии «Эффективная политика» глава МИД Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад как ответственный член международного сообщества четко формулирует и реализует свои подходы и действия, намечая приоритеты, согласно которым вклад страны будет способствовать скорейшему достижению глобальных целей. В этом контексте были выделены такие аспекты, как транспортная связанность и устойчивость. Также было отмечено, что по инициативе Туркменистана за последнее десятилетие было принято шесть резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту.

В этой связи глава туркменского внешнеполитического ведомства предложил создать «Глобальный атлас устойчивой транспортной связанности», «Альянс по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития», а также разработать глобальную рамочную программу перехода к экономике замкнутого цикла на основе приоритетов «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

© TURKMENISTAN.RU, 2024