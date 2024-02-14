Глава МИД Туркменистана в ходе рабочего визита в ОАЭ провел серию переговоров

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе рабочего визита в ОАЭ встретился с управляющим и исполнительным директором Департамента электрификации и водоснабжения Дубая Саидом Аль Тайером.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в водно-хозяйственной и электроэнергетической сферах. В этой связи сотрудничество по использованию возобновляемых источников энергии было определено как перспективное направление туркменско-эмиратского взаимодействия.

Также на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае состоялась встреча главы МИД Туркменистана с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби султаном Ахмедом Аль-Джабером. В ходе переговоров была подчеркнута значимость развития отношений между учреждениями Туркменистана и ОАЭ в сфере нефтяной промышленности.

Кроме того, Р.Мередов провел переговоры с заместителем Генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Синх. В частности, стороны обменялись мнениями о возможностях открытия офиса IRENA в Туркменистане.

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