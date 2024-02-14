Президент Туркменистана принял главу итальянской компании

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании «Leonardo S.p.A.» Стефано Понтекорво.

Выразив признательность за уделенное время, бизнесмен отметил заинтересованность деловых кругов Италии в наращивании взаимовыгодных связей с Туркменистаном.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил на переговорах, что Италия является одним из важных партнеров Туркменистана в Европе, а традиционно дружественные межгосударственные отношения, выстраиваемые на принципах взаимопонимания и уважения, демонстрируют поступательную динамику. Также глава государства выразил уверенность, что двусторонние переговоры, запланированные в ходе нынешнего визита в Ашхабад руководителя компании, будут способствовать расширению эффективного делового сотрудничества.

Стороны рассмотрели также возможности использования потенциала спутниковой связи. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и Стефано Понтекорво подтвердили готовность к дальнейшему развитию деловых связей на долгосрочной взаимовыгодной основе.

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