Глава МИД Туркменистана провел переговоры в Абу-Даби

В рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты в Абу-Даби состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с вице-президентом ОАЭ, заместителем премьер-министра, председателем Президентского суда страны шейхом Мансуром бен Заедом Аль Нахайяном.

Отметив высокую динамику развития отношений между Туркменистаном и ОАЭ, стороны обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов также встретился с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи. Подчеркнув высокий уровень взаимоотношений между двумя государствами, стороны, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и транспортно-логистической кооперации.

Также стороны отметили перспективы сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в торгово-экономической сфере, выразив намерение в дальнейшем расширить торговое взаимодействие.

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