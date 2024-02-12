Во дворце «Адалат» («Справедливость») в Ашхабаде состоялась VI конференция судей Туркменистана, на которой были обсуждены приоритетные задачи дальнейшего совершенствования деятельности судебных органов страны.

В работе форуме приняли участие представители Верховного суда Туркменистана, Арбитражного суда, судьи велаятских (областных), городских и районных судов.

Выступавшие на конференции отметили, что о судебные органы страны защищают права и свободы граждан Туркменистана, государственные и общественные интересы, охраняемые законом. Было также подчеркнуто, что вся деятельность в этой сфере ориентирована на поддержание законности и правопорядка, устранение причин и условий, повлекших правонарушение. Особое внимание на конференции было уделено вопросам реализации задач, определенных в «Программе развития судебной системы Туркменистана на 2022–2028 годы».

Участники судебного форума также обсудили перспективные планы по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией развития цифровой экономики на 2019–2025 годы. В этой связи была отмечена важность активного внедрения цифровой системы в деятельность учреждений судебных органов согласно требованиям времени, а также обеспечения судопроизводства современными техническими средствами. По итогам VI конференции судей Туркменистана были приняты соответствующие решения.

© TURKMENISTAN.RU, 2024