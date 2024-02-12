На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 26 сделок на 28 миллионов 619 тысяч долларов США.

В ходе торгов, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Грузии, Казахстана и Узбекистана закупили полипропилен, гидроочищенное дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Коммерсанты из Турции приобрели также моторное и смазочное масла. Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Турции, Пакистана были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, пряжа хлопчатобумажная, шелк-сырец и хлопковое волокно.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум и полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу и ткань. Общая сумма сделок составила 23 миллиона 269 тысяч манатов.

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