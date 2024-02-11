|11.02.24 08:08
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В Туркменистане в 2024 году посадят 3 миллиона саженцев деревьев и винограда
В Туркменистане в 2024 году посадят 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Соответствующее постановление на заседании правительства по итогам 2023 года подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документ предписывает министерствам, ведомствам, мэриям городов Ашхабада, Аркадага и другим учреждениям посадить 1,5 миллиона саженцев.
Согласно документу, еще полтора миллиона саженцев предписано посадить администрациям областей страны. Документом также предписано Министерству охраны окружающей среды Туркменистана обеспечить в нужном количестве министерства, ведомства, областные администрации и мэрии городов Ашхабада и Аркадага саженцами винограда и трехлетними саженцами деревьев, а также осуществлять контроль над проведением посадок и уходом за ними.
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