В Туркменистане в 2024 году посадят 3 миллиона саженцев деревьев и винограда

В Туркменистане в 2024 году посадят 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Соответствующее постановление на заседании правительства по итогам 2023 года подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает министерствам, ведомствам, мэриям городов Ашхабада, Аркадага и другим учреждениям посадить 1,5 миллиона саженцев.

Согласно документу, еще полтора миллиона саженцев предписано посадить администрациям областей страны. Документом также предписано Министерству охраны окружающей среды Туркменистана обеспечить в нужном количестве министерства, ведомства, областные администрации и мэрии городов Ашхабада и Аркадага саженцами винограда и трехлетними саженцами деревьев, а также осуществлять контроль над проведением посадок и уходом за ними.

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