В Туркменистане учреждена юбилейная медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об учреждении юбилейной медали «К 300-летию Махтумкули Фраги». Документом также утверждено положение о юбилейной медали и ее описание.

Согласно положению, юбилейная медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги» учреждается с целью награждения граждан Туркменистана за большие заслуги в изучении, сохранении и популяризации творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.

Юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги» могут быть награждены также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии культурных и других дружественных отношений с Туркменистаном, в изучении и популяризации творческого наследия Махтумкули Фраги.

Лица, удостоенные юбилейной медали «К 300-летию Махтумкули Фраги», награждаются президентом Туркменистана. Им вручаются юбилейная медаль и удостоверение к ней.

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