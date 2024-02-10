Президент Туркменистана принял кадровые решения по составу правительства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял ряд кадровых решений по составу правительства страны. Соответствующие документы были подписаны главой государства на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2023 год.

Указом главы государства Гурбангуль Атаева освобождена от должности министра образования Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой минобразования назначена Байрамгуль Ораздурдыева, до этого занимавшая должность ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Президент страны освободил Атагелди Германова от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой туркменского минздрава назначен Мырат Маммедов, занимавший в министерстве пост замминистра по организации лечебно-профилактической помощи.

Президент Туркменистана освободил Гуванча Орунова от должности министра строительства и архитектуры в связи с переходом на другую работу, назначив на этот пост Абдуллу Гелдиева, занимавшего в этом ведомстве пост замминистра.

Также глава государства освободил Назармырата Назармырадова от должности министра сельского хозяйства Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Глава государства назначил новым главой туркменского Минсельхоза бывшего замминистра Чарыяра Четиева.

Кроме того, от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию был освобожден Акмырат Худайбердиев. Его на этом посту сменил заместитель председателя службы Махмут Чарыев.

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