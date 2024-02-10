Президент Туркменистана подписал указ о реформировании сельского хозяйства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о реорганизации сельского хозяйства в целях кардинального реформирования и дальнейшего повышения эффективности отрасли. Решение было принято главой государства на расширенном заседании туркменского правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2023 году.

Указ главы государства предписывает за счет отделения от Министерства сельского хозяйства Туркменистана создать в стране Государственное объединение "Туркменская пшеничная продукция", Государственное объединение пищевой промышленности, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности, Государственный концерн "Туркменхлопок" и Государственное объединение "Туркменсельхозтехника".

Согласно указу, вновь созданные структуры определены правопреемниками Министерства сельского хозяйства Туркменистана по соответствующим отраслям. Министерству сельского хозяйства страны и новым отраслевым структурам предписано совместно с Министерством юстиции представить в правительство проекты положений о структурах и штатных расписаниях центральных аппаратов, а также предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего указа.

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