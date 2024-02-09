Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.

«Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народа Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны», – отметил глава Туркменистана в поздравительном послании. Он выразил уверенность, что данное важное событие будет способствовать дальнейшему развитию Азербайджанской Республики и повышению благосостояния ее граждан.

«Отрадно отметить эффективный характер братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, и уверены, что в будущем эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами», – подчеркнул президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

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