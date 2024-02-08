|08.02.24 08:17
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Туркменская делегация приняла участие в заседании Комитета по ликвидации дискриминации женщин
Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел страны Мяхри Бяшимовой приняла участие в 87-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, проходящей в Женеве.
В ходе сессии был рассмотрен шестой периодический доклад Туркменистана по части выполнения положений Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
В ходе своих выступлений делегация Туркменистана предоставила информацию об изменениях в политической, экономической, правовой и социально-культурной сферах за период 2018 – 2023 годов, позволивших значительно продвинуться в решении ряда вопросов гендерного равенства, обозначенных в ходе предыдущего, пятого периодического доклада, обнародованного в 2018 году.
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