Туркменская делегация приняла участие в заседании Комитета по ликвидации дискриминации женщин

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел страны Мяхри Бяшимовой приняла участие в 87-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, проходящей в Женеве.

В ходе сессии был рассмотрен шестой периодический доклад Туркменистана по части выполнения положений Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В ходе своих выступлений делегация Туркменистана предоставила информацию об изменениях в политической, экономической, правовой и социально-культурной сферах за период 2018 – 2023 годов, позволивших значительно продвинуться в решении ряда вопросов гендерного равенства, обозначенных в ходе предыдущего, пятого периодического доклада, обнародованного в 2018 году.

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