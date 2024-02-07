Президент Киргизии поблагодарил главу Туркменистана за отправку гуманитарной помощи

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

Сердар Бердымухамедов от имени туркменского народа и от себя лично высказал слова сочувствия в связи с аварией, произошедшей на теплоэлектроцентрали в городе Бишкеке, подчеркнув, что Туркменистан в связи с произошедшим направил в дружественную страну гуманитарный груз и при необходимости готов оказать всяческую помощь. Глава Туркменистана высказал в адрес братской страны слова поддержки и пожелание скорейшего завершения восстановительных работ на ТЭЦ.

Президент Садыр Жапаров от имени киргизского народа и от себя лично выразил признательность за слова сочувствия в этот непростой момент и подчеркнул, что в Киргизии высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, который в числе первых пришёл на помощь соседнему государству.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что отношения между Туркменистаном и Киргизской Республикой отличаются высоким уровнем взаимопонимания и открытостью. Также было подчеркнуто, что, развивая конструктивный политический диалог, страны также активно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе ООН и СНГ. Телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля, в одном из котельных цехов произошел взрыв, порядка 10 процентов горожан остались без отопления и горячей воды. В тот же день президент Туркменистана принял решение об отправке в Киргизию двух тысяч тонн сжиженного природного газа в качестве гуманитарной помощи.

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