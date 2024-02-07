Туркменистан и ТЮРКСОЙ расширяют взаимодействие

Вопросы расширения двустороннего взаимодействия обсудили в ходе встречи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбай Раев, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили программу совместных мероприятий на 2024 год, которые намечено провести в Туркменистане и других странах-членах ТЮРКСОЙ. В частности, стороны отметили, что 2024 год является знаковым для тюркских государств, поскольку этот год объявлен ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Кроме того, древний туркменский город Анау избран в 2024 году культурной столицей тюркского мира.

В этой связи были рассмотрены вопросы проведения мероприятия по изучению и популяризации в мире творчества Махтумкули Фраги и города Анау на различных международных платформах, таких как ТЮРКСОЙ, ООН, ЮНЕСКО и других.

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