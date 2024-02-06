Завершился Год культуры КНР в Туркменистане

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония закрытия Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане. В состав делегации КНР, прибывшей в Туркменистан по этому случаю, вошли руководители и работники учреждений культуры, мастера музыкального и танцевального искусства, акробатики, а также представители СМИ – журналисты газеты «Женьмин жибао» и информационного агентства «Синьхуа».

На торжественной церемонии закрытия творческой акции было отмечено, что проведенные в Туркменистане различные мероприятия послужили установлению новых творческих контактов представителей сферы культуры двух стран, укреплению связей народов Туркменистана и КНР. Состоявшийся затем концерт включил в себя выступления артистов театра оперы и танцевальной драмы города Ханчжоу, арт-группы «Двенадцать Сянтай», а также яркие песенные, танцевальные и акробатические композиции.

Мастера искусств из Поднебесной, покорившие мир своими интересными и сложными постановками, подарили зрителям незабываемые моменты, яркие впечатления и были по достоинству оценены продолжительными аплодисментами.

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