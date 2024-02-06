Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил российского космонавта с установлением рекорда по пребыванию в космосе

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов поздравил командира отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», летчика-космонавта, Героя Туркменистана Олега Кононенко с установлением мирового рекорда по суммарному пребыванию в космосе.

«От имени главы государства, в его лице от имени народа Туркменистана и от себя лично поздравляю Вас с большим достижением – мировым рекордом по суммарному пребыванию на космической орбите Земли», – говорится в поздравительном послании.

По словам главы Народного Совета, проведение в околоземном пространстве в сумме одной тысячи суток являет собой образец мужества и героизма, символ преданности и беззаветного служения делу всего человечества.

«Мы в Туркменистане гордимся тем, что наш соотечественник, родившийся и выросший на древней туркменской земле, стал выдающимся покорителем космоса, вышел на невиданные до настоящего времени рубежи в своей благородной профессии», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что есть особый смысл в том, что космический рекорд состоялся в год, когда Туркменистан, многие государства мира и международные организации отмечают славный юбилей – 300-летие со дня рождения великого сына туркменского народа, философа, мыслителя, поэта Махтумкули Фраги.

«Туркменский народ будет рад видеть Вас в Туркменистане на праздновании юбилея Махтумкули после завершения нынешней космической миссии», – говорится в послании председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Олегу Кононенко крепкого здоровья, счастья и новых высоких достижений.

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