Туркменистан отправил гуманитарную помощь народу Киргизии

С железнодорожного вокзала города Туркменабада в Киргизскую Республику отправился железнодорожный состав, состоящий из пятидесяти четырех цистерн с сжиженным газом.

Следуя традициям дружбы и добрососедства, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Киргизии двух тысяч тонн сжиженного природного газа в качестве братской помощи в связи со сложившейся сложной ситуацией в энергетической системе страны.

В соответствии с распоряжением главы государства работники терминала Наипского предприятия по производству сжиженного природного газа государственного концерна «Туркменгаз» заправили цистерны топливом и отправили адресату.

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