На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 29 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 29 сделок на 31 миллион 340 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Казахстана приобрели полипропилен, базовое масло, дизельное топливо, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии закупили хлопчатобумажную пряжу, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, джинсовую ткань и джинсовые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и масло базовое госконцерна «Туркменнефть», листовое стекло и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 12 миллионов 938 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2024