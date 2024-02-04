Герой Туркменистана установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе

Российский космонавт, Герой Туркменистана Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. По свидетельству официальных источников из «Роскосмоса», в 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Кононенко стал человеком, который больше всех провел времени в космосе. Он превысил прежнее рекордное достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию (первый раз он отправился туда в 2008 году). Все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз. Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара.

Американская астронавтка вернется на Землю весной этого года, а экспедиция Кононенко и Чуба продлится еще полгода. Вернуться они должны 23 сентября. За это время Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней. Как отметили в "Роскосмосе", этот рубеж он преодолеет в 00:00:10 5 июня. А в целом по возвращении на Землю его налет достигнет 1110 дней.

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