Туркменистан развивает взаимодействие с финансовыми институтами Европы

Туркменистан уделяет большое внимание наращиванию продуктивного взаимодействия с финансовыми институтами Европы и намечает расширить партнерство с Европейским инвестиционным банком. Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Он напомнил, что в октябре 2023 года в Люксембурге состоялось очередное заседание в формате «ЕС – Центральная Азия» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, и в ходе проведённых в его рамках встреч было предложено рассмотреть возможности развития партнерства между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком. По словам министра, эта тема также обсуждалась во время недавнего визита в Ашхабад вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

В этой связи Р. Мередов предложил провести переговоры по проекту двустороннего рамочного соглашения между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком. «Это будет способствовать расширению спектра конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, активизации торгово-экономических связей, послужит дополнительным инструментом привлечения капвложений ЕС и государств Европы в важные экономические проекты, реализуемые в нашей стране», – подчеркнул глава МИД Туркменистана.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан тесно сотрудничает с международными банками и финансовыми институтами в сфере кредитования и инвестиций. Глава государства поручил Рашиду Мередову провести работу по установлению эффективного взаимодействия с Европейским инвестиционным банком и привлечению его инвестиций в реализуемые в Туркменистане проекты.

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