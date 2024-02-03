Туркменистан отправит в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 2 тысячи тонн сжиженного газа

Туркменистан, следуя традициям добрососедских отношений и гуманизма туркменского народа, отправит в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 2 тысячи тонн сжиженного газа. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает государственному концерну «Туркменгаз» передать Киргизской Республике в феврале 2024 года 2 тысячи тонн сжиженного природного газа в качестве братской помощи от имени туркменского народа киргизскому народу в связи со сложившейся ситуацией в сфере энергетики Киргизии.

В ночь на 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в одном из котельных цехов прогремел взрыв, в результате которого оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома порядка 10 процентов жителей города остались без отопления и горячей воды.

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