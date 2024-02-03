|03.02.24 08:32
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Президент Туркменистана освободил от занимаемой должности прокурора Ашхабада
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в соответствии со статьей 16 закона «О прокуратуре Туркменистана» освободил советника юстиции Овезмаммеда Шыхмаммедова от должности прокурора города Ашхабад за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки.
В январе этого года глава государства освободил от занимаемой должности генерального прокурора Туркменистана Сердара Мяликгулыева за низкую организацию работы органов прокуратуры и ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.
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