Президент Туркменистана освободил от занимаемой должности прокурора Ашхабада

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в соответствии со статьей 16 закона «О прокуратуре Туркменистана» освободил советника юстиции Овезмаммеда Шыхмаммедова от должности прокурора города Ашхабад за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки.

В январе этого года глава государства освободил от занимаемой должности генерального прокурора Туркменистана Сердара Мяликгулыева за низкую организацию работы органов прокуратуры и ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

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