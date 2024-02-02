|02.02.24 08:18
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Главы МИД Туркменистана и Турции провели телефонный разговор
Актуальные вопросы развития туркменско-турецкого сотрудничества обсудили по телефону вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.
В частности, стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также рассмотрели возможности дальнейшего расширения партнерства по ряду направлений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также договорились поддерживать регулярные контакты между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики.
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