Главы МИД Туркменистана и Турции провели телефонный разговор

Актуальные вопросы развития туркменско-турецкого сотрудничества обсудили по телефону вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.

В частности, стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также рассмотрели возможности дальнейшего расширения партнерства по ряду направлений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также договорились поддерживать регулярные контакты между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики.

© TURKMENISTAN.RU, 2024