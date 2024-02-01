Железнодорожные ведомства Туркменистана и России расширяют партнерство

Представители агентства «Туркменские железные дороги» провели переговоры со своими коллегами из российского холдинга «Российские железные дороги» (РЖД), приехавшими в Туркменистан с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы развития грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» и реализации инфраструктурных проектов. В частности, были рассмотрены реконструкция вагоноремонтного завода в городе Гызыларбате и открытие нового междугороднего маршрута Ашхабад – Аркадаг, по которому будет курсировать региональный пассажирский экспресс. Этот поезд будет работать на электричестве и позволит пассажирам всего за 18 минут доехать из Ашхабада в первый в стране «умный» город Аркадаг.

Также стороны рассмотрели вопросы создания единого логистического оператора, открытия представительства ОАО «РЖД» в Туркменистане и обучения туркменских железнодорожников в корпоративном университете холдинга.

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