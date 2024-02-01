Глава МИД Туркменистана встретился со спецпредставителем МИД Японии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился со специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Икэгами Масаки, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждены ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана и Японии, которое традиционно основывается на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания. При этом было отмечено, что особая роль в расширении двусторонних отношений отводится развитию контактов на высшем уровне.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к проведению первого саммита стран – участниц диалога «Центральной Азии + Япония», который планируется провести в 2024 году в Астане. Стороны также подчеркнули, что в 2024 году исполняется 20 лет диалогу «Центральная Азия + Япония», который был создан по инициативе Токио.

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