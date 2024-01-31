Презентация книги президента Сердара Бердымухамедова прошла в туркменском посольстве в Москве

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения гения туркменской литературы Махтумкули Фраги, стартовал в стенах дипломатической миссии Туркменистана в Российской Федерации.

Гости посольства – туркменские студенты, обучающиеся в московских вузах и представители туркменской диаспоры в российской столице – стали участниками презентации книги президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины».

Кроме того, в рамках акции прошла и встреча за «круглым столом», посвященная общенациональному девизу года «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Ее участники обсудили важность литературного наследия великого классика Махтумкули Фраги, 300-летие со дня рождения которого широко отмечается в Туркменистане в нынешнем году. На импровизированной книжной выставке, сопровождавшей встречу, были представлены художественные и общественно-политические издания на русском и туркменском языках.

О планах широкомасштабного празднования юбилея классика туркменской литературы на государственном и международном уровнях рассказал собравшимся глава туркменской дипломатической миссии в Российской Федерации Эсен Айдогдыев.

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