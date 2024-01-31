Туркменистан и Германия расширяют взаимодействие в сфере правоведения

В Ашхабаде, в Институте государства, права и демократии Туркменистана состоялась церемония открытия Ресурсного центра туркменско-немецкого сравнительного правоведения. В церемонии приняли участие представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, а также посольства ФРГ в Ашхабаде и региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Содействие правовой государственности в Центральной Азии».

Центр создан на основании меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере, подписанного между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и GIZ. Его основными задачами являются осуществление научных исследований в области сравнительного правоведения, содействие повышению квалификации специалистов по гражданскому и административному праву, разработка научно-практической юридической литературы, а также проведение консультаций по совершенствованию законодательства.

Для решения поставленных задач преду­сматривается организация научно-практи­ческих семинаров с участием национальных и международных экспертов.

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