Спикер парламента Туркменистана провела переговоры с делегацией КНР

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулманова встретилась с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзином, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом во главе делегации своей страны.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по расширению взаимовыгодного диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Гости были ознакомлены со структурой и деятельностью национального парламента. Было отмечено, что за последние годы разработан и принят ряд важных законов и нормативно-правовых актов, придавших устойчивую динамику проводимым в стране реформам в различных сферах жизни государства и общества.

В завершение встречи была выражена взаимная уверенность в наращивании плодотворных отношений Туркменистана и Китая, рассчитанных на долгосрочную перспективу в интересах их дружественных народов.

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