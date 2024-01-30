Глава МИД Туркменистана встретился с делегацией КНР

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Минцзином.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, подчеркнув особую роль в развитии туркменско-китайского партнерства контактов межу главами двух государств, а также взаимодействия в рамках программы сотрудничества между правительствами Туркменистана и Китайской Народной Республики на 5 лет (2021-2025 годы).

Стороны отметили важность политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и КНР, а также активные межпартийные и межпарламентские связи двух стран. Кроме того, темами переговоров стали вопросы расширения торгово-экономических связей, контактов в области культуры, образования и спорта.

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