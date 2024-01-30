На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 26 сделок на 2 миллиона 900 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана закупили полипропилен, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Коммерсанты из ОАЭ также приобрели технический углерод производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Великобритании, Турции, Азербайджана, Пакистана и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная ткань и пряжа, мужские рубашки, джинсовая ткань, регенерированное волокно, шелк-сырец и хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен и нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 24 миллиона 387 тысяч манатов.

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