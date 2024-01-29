|29.01.24 10:37
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В столице Туркменистана отметили День Республики Индия
В Ашхабаде состоялся концерт в честь национального праздника Индии – Дня Республики. Артисты дружественной страны ознакомили зрителей с искусством индийского народа, его самобытными обычаями, традициями и достижениями в области культуры.
В концертную программу вошли танцы классического стиля Северной Индии «катхак». В древности храмовые сказители – катха – путем жестов и танцев рассказывали истории. Яркие костюмы, национальная музыка, красочные номера дали зрителям возможность прочувствовать атмосферу древней и современной Индии, оценить передающуюся из поколения в поколение виртуозную хореографию и магию искусства. В своих выступлениях артисты объединили танцевальные ритмы и гимнастику.
Мастерство танцоров было по достоинству оценено бурными и продолжительными аплодисментами благодарных зрителей.
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