В столице Туркменистана отметили День Республики Индия

В Ашхабаде состоялся концерт в честь национального праздника Индии – Дня Республики. Артисты дружественной страны ознакомили зрителей с искусством индийского народа, его самобытными обычаями, традициями и достижениями в области культуры.

В концертную программу вошли танцы классического стиля Северной Индии «катхак». В древности храмовые сказители – катха – путем жестов и танцев рассказывали истории. Яркие костюмы, национальная музыка, красочные номера дали зрителям возможность прочувствовать атмосферу древней и современной Индии, оценить передающуюся из поколения в поколение виртуозную хореографию и магию искусства. В своих выступлениях артисты объединили танцевальные ритмы и гимнастику.

Мастерство танцоров было по достоинству оценено бурными и продолжительными аплодисментами благодарных зрителей.

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