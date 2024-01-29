Итоговый документ международного форума «Диалог – гарантия мира» опубликован как документ 78-й сессии Генассамблеи ООН Итоговый документ международного форума «Диалог – гарантия мира», состоявшегося 11 декабря 2023 года в Ашхабаде, опубликован и распространен на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи. Документ подчеркивает значимость результатов глобальной кампании, инициированной Туркменистаном в 2023 году в рамках Международного года диалога как гарантии мира. В документе также отмечается, что глобальная инициатива, ориентированная на продвижение мира и безопасности, мобилизовала международное сообщество для совместной работы по развитию и укреплению мирного диалога и доверия между странами, в частности, посредством политического общения, переговоров, взаимопонимания и сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2024