Председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудил с представителями компании из ФРГ вопросы развития города Аркадага

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился управляющим директором Владимиром Матиасом и старшим консультантом Хансом Гердом Пределем германской компании «Goetzpartners Emerging Markets GmbH». Эта компания выиграла международный тендер на оказание консалтинговых услуг по созданию промышленного кластера первого в стране «умного» города Аркадага по производству медицинской продукции.

Руководители германской компании отметили на переговорах, что планируемый к созданию промышленный кластер будет производить различные виды медицинской продукции не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Было отмечено, что использование доступного местного сырья позволит выпускать экологически чистую, качественную продукцию, что будет способствовать укреплению экономики Туркменистана и сыграет важную роль в развитии туркменско-германских отношений.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным комитетом по строительству города Аркадага при президенте Туркменистана и консалтинговой компанией ФРГ «Goetzpartners Emerging Markets GmbH».

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