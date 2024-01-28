В столице Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по правам человека

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана, ряда министерств, ведомств и общественных организаций страны.

На повестку дня было вынесено обсуждение результатов проведенной работы межведомственной комиссией за 2023 год и задачи на 2024 год. В ходе обсуждения результатов работы, проведенной за прошлый год, выступавшие отметили, что защита законных интересов граждан в соответствии с нормами международного права является приоритетным вектором государственной политики Туркменистана.

На заседании был рассмотрен план работ межведомственной комиссии на 2024 год и план мероприятий на 2024–2028 годы по внедрению международного гуманитарного права в Туркменистане. В этой связи особое внимание было уделено вопросу укрепления потенциала омбудсмена – уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане. В частности, обсуждались вопросы об открытии новых направлений в работе омбудсмена по защите прав детей, женщин и предпринимателей.

Также было отмечено, что в целях изучения лучшего мирового опыта в области защиты прав человека предусматривается проведение цикла семинаров, рабочих встреч, консультаций с участием международных экспертов.

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