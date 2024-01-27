Президент Туркменистана поздравил силовые ведомства страны с Днем защитников Отечества

Президент Туркменистана Сердар Берымухамедов поздравил военнослужащих и сотрудников правоохранительных ведомств страны с Днем защитников Отчества.

В поздравительном обращении главы государства отмечается, что этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и правоохранительных органов, защищающих священную независимость Отчизны, ее суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй и незыблемость государственной границы.

«Ваш священный долг – неукоснительное следование целям и принципам военной доктрины, разработанной на основе внешней политики туркменского государства, направленной на укрепление мира и безопасности, правового статуса нейтралитета, обеспечение безопасности и целостности границ государства», - подчеркнул президент Туркменистана.

Он отметил, что за годы независимости национальные Вооруженные силы превратились в мощную армию, и в настоящее время в центре внимания государства находятся меры по улучшению социально-бытовых и служебных условий военнослужащих и членов их семей.

Глава государства также подчеркнул, что национальная армия на постоянной основе оснащается совершенным боевым оружием, военной техникой, а в службу внедряется цифровая система.

© TURKMENISTAN.RU, 2024