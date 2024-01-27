В Туркменистане начато производство дизельного топлива «Hydro Plus»

На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов налажен выпуск дизельного топлива «Hydro Plus», предназначенного для реактивных дизельных двигателей в условиях экстремального холода. Об этом на заседании правительства страны сообщил вице-премьер по нефтегазовому комплексу Батыр Аманов.

Он также сообщил, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов запущено производство моторного масла марки «SAE 50 API CF-4» для мощных дизельных двигателей в автомобилях и установках, работающих в условиях высоких температур.

Заслушав отчет, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что изучение новых методов выпуска нефтепродуктов, приведение качества производимой продукции, пользующейся повышенным спросом, в соответствие требованиям экологических стандартов являются основными задачами профильных предприятий страны.

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